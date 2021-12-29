مشروع "حديقتنا" يتسع ليشمل على الأقاليم – صور

يفلاخ، 29 ديسمبر، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن نطاق المشروع اتسع ليشمل على الأقاليم الجهوية أيضا حيث أن أول فناء تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" دشن 29 ديسمبر اليوم في مدينة يفلاخ غربي البلد.

وعنوان الفناء المجدد الجهوي الأول شارع حيدر علييف رقم 10 وسط عاصمة محافظة يفلاخ حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها 600 ساكن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وأجهزة كرة الطاولة ونافورة لترفيه الأطفال في أحوال الطقس الحارة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الاطفال والشباب.

كما غرست 60 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما في مساحة 10000 متر مربع وأقيمت بضع عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات واعشاش الطيور وبيوت القطط.