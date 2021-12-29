هيأة الأرصاد الجوية والمائية رصدت الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني 66 مرة خلال اليوم

باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

قالت عميرة تقييفا رئيسة هيأة الأرصاد الجوية والمائية الوطنية لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية إن فرق الهيئة رصدت خلال اليوم 66 مرة لحساب الاضرار الملحقة بقراباغ وزنكزور الشرقية خلال فترة الاحتلال الأرميني واخذت 657 عينة مائية من تلك الأراضي.

وأضافت تقييفا أن نتائج العينات المائية المأخوذة تدل على أن اكثر الأنهار تلوثا هو نهر أوخجوشاي مفيدة أن المعلومات المعنية سلمت الى الجهات ذات الصلة.