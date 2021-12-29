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    تخطيط غرس 3 ملايين شجرة وشجيرة في أذربيجان العام المقبل

    ٢٩.١٢.٢٠٢١ [١٦:١٢]

    باكو، 29 ديسمبر، أذرتاج

    قال وقار كريموف نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية إن 846885 شتلة من مختلف أنواع الأشجار والشجيرات غرست على مساحة 807 هيكتار الغابية خلال عام 2021م وذلك بجانب زرع اكثر من 23 طن من البذور.

    واعلن كريموف تخطيط غرس 3 ملايين شجرة في أذربيجان خلال العام المقبل.

    AZERTAG.AZ :تخطيط غرس 3 ملايين شجرة وشجيرة في أذربيجان العام المقبل
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