باكو، 1 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 2-4 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 752 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع في مناطق عدة ليلا ومساء وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.