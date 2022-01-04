سماكة الثلوج 12 سم في قوبا

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه في الساعة 13:00 من 4 يناير انقلبت ظروف الطقس انقلابا حادا على نطاق البلد في ظل هبوب رياح شمالية غربية مصحوبة بهطول المطر والثلج وكثافة الهطول على بعض المناطق.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الهيئة أن مقدار المطر الساقط بلغ حينا لآخر 5 ملم في قوبا وقوصار و2 ملم في خالتان وقيريز وخاجماز ولريك وشابران وملم في لنكران وآستارا وبيلسوفار وساليان وآلتيآغاج وباكو وآبشيرون.

تبلغ سماكة الثلوج 12 سم في قرية قيريز و8 سم في أردوباد و7 سم في قرية خالتان و3 سم في قويقول وقوبا ولريك وقوصار و2 سم في شاهبوز وسم في صاريباش وكدبك وآلتيآغاج.

كما أن قوة الرياح الهابة بلغت 28 م/ث في مينقجيوير و25 م/ث في شكي و20 م/ث في داشكسن وقوبوستان و18 م/ث في شاماخي و15-18 م/ث في باكو وشبه جزيرة آبشيرون.

ارتفعت موجات في بحر الخزر الى 3 أمتار.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4 مئوية في المناطق الجبلية.