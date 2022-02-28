باكو، 28 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة متقلبة وغير ممطرة في الغالب وتخييم ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة 7-9 مئوية ليلا وبين 10-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.‏

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة مع احتمال جو ممطر ليلا وصباحا على بعض المحافظات الشرقية وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.