انتهاء موسم الصيد في أذربيجان

باكو، 2 مارس (أذرتاج)

انتهى موسم الصيد لفترة ما بين سنتي 2022-2021 في أذربيجان في 27 فبراير وتوقف تقديم تراخيص للصيد. منذ هذا اليوم يحظر الصيد في الجمهورية، حسبما قال فيرودين علييف رئيس جهاز حماية التنوع البيولوجي لمراسل أذرتاج.