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    انتهاء موسم الصيد في أذربيجان

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٢]

    باكو، 2 مارس (أذرتاج)

    انتهى موسم الصيد لفترة ما بين سنتي 2022-2021 في أذربيجان في 27 فبراير وتوقف تقديم تراخيص للصيد. منذ هذا اليوم يحظر الصيد في الجمهورية، حسبما قال فيرودين علييف رئيس جهاز حماية التنوع البيولوجي لمراسل أذرتاج.

     

    AZERTAG.AZ :انتهاء موسم الصيد في أذربيجان
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