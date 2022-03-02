انتهاء موسم الصيد في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
باكو، 2 مارس (أذرتاج)
انتهى موسم الصيد لفترة ما بين سنتي 2022-2021 في أذربيجان في 27 فبراير وتوقف تقديم تراخيص للصيد. منذ هذا اليوم يحظر الصيد في الجمهورية، حسبما قال فيرودين علييف رئيس جهاز حماية التنوع البيولوجي لمراسل أذرتاج.
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