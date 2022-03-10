زلزال في محافظة جورانبوي

باكو، 10 مارس، (أذرتاج)

ضرب زلزال أراضي محافظة جورانبوي الأذربيجانية على بعد 25 كم عن محطة مينقجيوير الكهربائية في 9 مارس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 22:24 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 13 كم تحت الأرض.

وجاء في البيان أن الزلزال شعر به في بؤرة الهزات بقوة 3 درجات.