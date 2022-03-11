ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 3 أمتار

باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 مارس. تساقطت الامطار في بعض الأماكن والثلوج في الجبال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة ان سماكة الثلوج بلغت 30 سم في شاهداغ و5 سم في قيريز و4 سم في قويقول و3 سم في داشكسن و1 سم في خالتان.

شهدت بعض مناطق الجمهورية تساقط الامطار، حيث كانت كميات الامطار المسجلة 11 ملم في ليريك و6 ملم في شابران و2 ملم في سدرك وكدبك وزاقاتالا وخالتان و1 ملم في أوردوباد وداشكسن وقويقول وشمكير وبالاكن وقاخ وأوغوز وغابالا وإسماعيلي وقوبوستان وقوبا وقوصار وبرده وقويجاي وساليان ونفطجالا وأغسو وماشتاغا.

وجاء في البيان أن ارتفاع الموجات في بحر الخزر بلغ 3 أمتار.