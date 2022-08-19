باكو، 19 أغسطس ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 أغسطس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة جزئيا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 23-26 مئوية ليلا وبين 35-38 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 55-60 في المائة ليلا وبين 35-40 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية وحرارة مياه البحر 27-28 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية وحرارة مياه البحر 28-29 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا وبين 15-20 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في مدينة نخجوان ومحافظات جولفا وأوردوباد وسدرك وشاهبوز وشارور بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 35-41 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وأغدام وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا.

وفي منطقة زنكزور الشرقية محافظات جبرائيل وكلبجار وقبادلي ولاتشين وزنكيلان تتوقع الهيأة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا.

وفي مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وفضولي تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا وبين 16-21 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 21-26 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وهبوب رياح شرقية تشتد قوتها احيانا في مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-24 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وبين 20-22 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية