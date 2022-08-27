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    زلزال في ليريك

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]

    باكو، 27 أغسطس، (أذرتاج)

    وقع زلزال في محافظة ليريك، على بعد 25 كم جنوب شرقي محطة يارديملي لرصد الزلازل اليوم بالتوقيت المحلي 14:28.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3.1 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال في ليريك
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