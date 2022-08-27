زلزال في ليريك
AzerTAg.az
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
باكو، 27 أغسطس، (أذرتاج)
وقع زلزال في محافظة ليريك، على بعد 25 كم جنوب شرقي محطة يارديملي لرصد الزلازل اليوم بالتوقيت المحلي 14:28.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3.1 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم.
ولم يشعر الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٥]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٥٤]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٠٠]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٣٨]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٥٤]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٦]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥٤]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢١]
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٤٩]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٣١]
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٥٣]
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥٩]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك