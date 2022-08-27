زلزال في ليريك

باكو، 27 أغسطس، (أذرتاج)

وقع زلزال في محافظة ليريك، على بعد 25 كم جنوب شرقي محطة يارديملي لرصد الزلازل اليوم بالتوقيت المحلي 14:28.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3.1 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 13 كم.

ولم يشعر الزلزال.