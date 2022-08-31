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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٣١.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٣٦]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 سبتمبر أيلول الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-75 في المائة ليلا وبين 25-30 في المائة نهارا.

    وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية وحرارة مياه البحر 21-22 مئوية.

    وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان تتوقع الهيئة هبوب رياح جنوبية شرقية وحرارة مياه البحر 24-25 مئوية.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها احيانا على بعض المناطق.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 35-39 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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