باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 سبتمبر أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 30-35 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شرقية يحتمل اشتداد قوتها احيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 35-40 مئوية نهارا وبين 12-17 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.