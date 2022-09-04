الارصاد الجوية تنبه تغير الاحوال الجوية على نطاق البلد

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

قالت هيئة الارصاد الجوية لدى وزارة البيئة والثروة الطبيعية في بيان إنها ظروف الطقس على نطاق البلد كانت حارة وغير ممطرة.

واوضحت أن حرارة الطقس كانت اعلى من المعيار المناخي قدر 7 درجات مئوية حيث أن حرارة الطقس العالية في اجواء باكو وشبه جزيرة أبشرون كانت 36-40 مئوية وفي جمهورية نخجوان الى 40 مئوية وبالمحافظات الجبلية حتى 36 مئوية والمحافظات المنحدرة الى 40 مئوية وفي حاجي قابل 43 مئوية.

واشارت الى أنها تتوقع تغير ظروف الطقس على نطاق البلد بعد ظروف الطقس الحارة والجافة المستمرة منذ 28 يوما.

واوحضت أن العملية يتوقع أن تنطلق بدء من 5 سبتمبر باشتداد قوة الرياح الشمالية في اجواء باكو وشبه جزيرة ابشرون حيث يحتمل بلوغ قوة الرياح القصوى 15-20 مترا في الثانية والى 25-30 مترا في الثانية على بعض المناطق.

وتتوقع استمرار ظروف الطقس الرياحية الى عصر يوم 7 سبتمبر.

وتتوقع انخفاض درجات حرارة الطقس قدر 8-10 مئوية تدريجيا.

كما تنتظر أمطارا متقطعة خلال الفترة ما بين عصر 6 سبتمبر الى صباح 8 سبتمبر.

وقالت انها تتوقع بدء العملية في محافظات أذربيجان ابتداء من 5 سبتمبر في بعض مناطق القوقاز الكبرى اولا فيما تنتظر الرعد فترة 6-8 سبتمبر على معظم المحافظات مصحوبا بالامطار المتقطعة منبهة احتمال سيول وفيضانات لدى المحافظات الجبلية والمنحدرة في الغالب في ظل الامطار الغزيرة المتوقعة وتساقط البرد على بعض منها.

وتحتمل زيادة منسوب المياه لدى الانهار بسبب الهطل المتوقع.

وتتوقع هبوب رياح غربية تبلغ قوتها حينا لآخر 18-23 مترا في الثانية والى 25-30 مترا في الثانية على المحافظات الواقعة على طول نهر كور في الغالب حيث تنتظر انخفاض درجات الحرارة قدر 5-10 مئوية قياسا الى ما كان في الايام الماضية.