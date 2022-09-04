باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 سبتمبر أيلول الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف الطقس غائمة منقلبة وغير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع على بعض المناطق مساء وهبوب رياح شمالية غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 29-32 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-65 في المائة.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 17-18 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية غربية وحرارة مياه البحر 26-27 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الغير ممطرة في الغالب مع توقعات الرعد ومطر متقطع على بعض المناطق نهارا وسيول وفيضانات على المحافظات الجبلية والمنحدرة أساسا وتساقط البرد وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها احيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 20-25 مئوية ليلا وبين 33-38 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.