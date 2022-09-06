ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 4.4 أمتار
AzerTAg.az
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٥:٤٣]
باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على انحاء البلاد ليوم 6 سبتمبر. تفيد ان مناطق بالاكن وشاكي شمال غربي أذربيجان ومناطق لنكران استارا جنوب شرقي البلد شهدت تساقط امطار غزيرة.
أفادت وكالة أذرتاج ان بعض المناطق الأذربيجانية شهدت هبوب الرياح الشمالية الغربية. وصلت سرعتها في اغدام واغسطافا وساليان ونفطتشالا وكنجه 20 متر في الثانية وفي شروان 19 متر في الثانية.
بلغ ارتفاع الموجات في بحر الخزر 4.4 أمتار.
يتوقع استمرار الظروف الجوية غير المستقرة في انحاء البلد حتى 8 سبتمبر.
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