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    رئيس هيئة تنمية الغابات: نخطط غرس 3 ملايين شجرة هذا العام

    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٠]
    رئيس هيئة تنمية الغابات: نخطط غرس 3 ملايين شجرة هذا العام

    باكو، 6 يناير، أذرتاج

    قال رئيس هيئة تنمية الغابات خالق وردي حسينوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الهيئة لها 14 مركزا إقليميا وأنشأت 7 مراكز إقليمية لمزارع الشتلات.

    وأضاف حسينوف أن الهيئة ضمنت العام الماضي بذر بذور أكثر من 5 أطنان من بذور 21 شجرة.

    وأعلن أن الهيئة تخطط غرس 3 ملايين شجرة هذا العام علماً بأن الهيئة ضمنت العام الماضي إنشاء مساحات غابية على 1374 هيكتار وبذرت 60 طنا من مختلف البذور وتقدم الهيئة خدمات لمدة 5 سنوات على وجه العموم في حقول غابية جديدة.

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