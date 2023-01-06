رئيس هيئة تنمية الغابات: نخطط غرس 3 ملايين شجرة هذا العام
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٥٠]
باكو، 6 يناير، أذرتاج
قال رئيس هيئة تنمية الغابات خالق وردي حسينوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الهيئة لها 14 مركزا إقليميا وأنشأت 7 مراكز إقليمية لمزارع الشتلات.
وأضاف حسينوف أن الهيئة ضمنت العام الماضي بذر بذور أكثر من 5 أطنان من بذور 21 شجرة.
وأعلن أن الهيئة تخطط غرس 3 ملايين شجرة هذا العام علماً بأن الهيئة ضمنت العام الماضي إنشاء مساحات غابية على 1374 هيكتار وبذرت 60 طنا من مختلف البذور وتقدم الهيئة خدمات لمدة 5 سنوات على وجه العموم في حقول غابية جديدة.
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