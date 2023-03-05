باكو، 5 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 مارس آذار شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل نهارا بجنوبية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-6 درجات مئوية ليلا وبين 10-15 درجات مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر على بعض المناطق على بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط الثلج على الأماكن الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانًا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 درجات مئوية ليلا وبين 15-20 درجات مئوية نهارا وبين 5-0 درجات مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.