زلزال بقوة 5.6 في ايران شعر به سكان ناخجوان
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٢]
باكو، 16 مارس، (اذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات إيران على بعد 131 كم جنوب غرب محطة ناخجوان في 16 مارس عند الساعة 15:47 بالتوقيت المحلي.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية ان مركز الهزات الارضية وقع على عمق 10 كيلومترات.
شعر سكان ناخجوان بالزلزال.
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