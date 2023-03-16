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    زلزال بقوة 5.6 في ايران شعر به سكان ناخجوان

    ١٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٢]
    زلزال بقوة 5.6 في ايران شعر به سكان ناخجوان

    باكو، 16 مارس، (اذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات إيران على بعد 131 كم جنوب غرب محطة ناخجوان في 16 مارس عند الساعة 15:47 بالتوقيت المحلي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية ان مركز الهزات الارضية وقع على عمق 10 كيلومترات.

    شعر سكان ناخجوان بالزلزال.

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