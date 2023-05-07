الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق الجبلية غدا

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

أفادت أذرتاج ان الأرصاد الجوية تتوقع تدني رؤية أفقية بشكلٍ لافت بسبب الظروف الضبابية والممطرة في بعض الطرق البرية الرئيسية في المناطق الجبلية بأذربيجان غدا ليلة وفجر 8 مايو، تصل إلى ما يتراوح بين 800-500 متر.