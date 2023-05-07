  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق الجبلية غدا

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٣ [٢١:٠٨]
    الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق الجبلية غدا

    باكو، 7 مايو (أذرتاج)

    أفادت أذرتاج ان الأرصاد الجوية تتوقع تدني رؤية أفقية بشكلٍ لافت بسبب الظروف الضبابية والممطرة في بعض الطرق البرية الرئيسية في المناطق الجبلية بأذربيجان غدا ليلة وفجر 8 مايو، تصل إلى ما يتراوح بين 800-500 متر.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٥‎]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٢]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٣ [١٢:٠٠]
    سماكة الثلج في قريز تبلغ 5 سم