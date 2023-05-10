باكو، 10 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر قليل متقطع على بعض المناطق نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية تستبدل إلى المساء بشمالية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-14 درجة مئوية ليلا وبين 17-22 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال مطر نهارا على بعض المحافظات الجبلية مع الرعد وتساقط البرد على مناطق مختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-16 درجات مئوية ليلا وبين 23-28 درجات مئوية نهارا وبين 2-7 درجات مئوية ليلا وبين 8-13 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.