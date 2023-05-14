الأرصاد تحذر من رياح شديد وأمطار في باكو

باكو، 14 مايو (أذرتاج)

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شديدة السرعة وأمطار تستمر حتى المنتصف الثاني من 15 مايو في باكو وشبه جزيرة ابشيرون. يتوقع ان تصل سرعة الرياح الى 20-15 متر ثانية مع اشتدادها الى 25-23 متر ثانية، مع سقوط الامطار بشكل متقاطع من 15 مايو الى ظهر 16 مايو.

أفادت أذرتاج نقلا عن إدارة الأرصاد الجوية ان الامطار ستكون مكثفة في بعض انحاء شبه جزيرة ابشيرون.

يتوقع سقوط الامطار أحيانا عبر أراضي البلد حتى ظهر 16 مايو وتكون رعدية ومكثفة في بعض الأماكن. من المحتمل سقوط الثلوج في المناطق الجبلية.