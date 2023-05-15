باكو، 15 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل مساء بجنوبية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-12 درجة مئوية ليلا وبين 14-19 درجة مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة في الغالب مع احتمال أمطار غزيرة والرعد وتساقط البرد والمطر الثلجي والثلج على مناطق مختلفة والانقطاع نهارا تدريجيا وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-12 درجات مئوية ليلا وبين 17-22 درجات مئوية نهارا وبين 4 درجات مئوية تحت الصفر و0 مئوية ليلا وبين 0-5 درجات مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.