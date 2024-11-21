المدير التنفيذي المكسيكي: إذا أردنا تحقيق الأهداف، فنحن بحاجة إلى زيادة الدعم المالي

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

لا تزال حالة التمويل في مكافحة أزمة المناخ تشكل تحديا خطيرا. ونأمل أن يوفر مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مصادر مالية جديدة في هذا الاتجاه.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها أندريس إميليو أفيلا أكيربيرج المدير التنفيذي لمنظمة "Política y Legislación A.C" المكسيكية المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).

وشدد المدير التنفيذي: إذا أردنا تحقيق أهداف اتفاق باريس، فإننا بحاجة إلى زيادة الدعم المالي. أضاف: "نحن إحدى الدول الضعيفة ومع محيطينا الكبيرين ومناطقنا الساحلية الشاسعة، فإننا أكثر عرضة للكوارث الطبيعية والظروف الجوية القاسية وندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة، كدولة نامية، فإننا نعاني من أوضاع مختلفة. هناك أشخاص في بلادنا أكثر حساسية من غيرهم".

كما قال إن أزمة المناخ العالمية مستمرة منذ 29 عاما، لكن الوضع يزداد سوءًا لأنه لم يتم تحقيق أي نتائج فعالة. "التاريخ ليس في صفنا لأن ظاهرة الاحتباس الحراري لم يتم منعها بعد. ولذلك، من المهم أن نكون أكثر طموحا وأن تساهم جميع الدول بشكل جماعي".