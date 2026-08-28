انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني بلقاء بايرن ميونخ وشتوتغارت

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

انطلقت منافسات الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا 2026/2027 بلقاء جمع بين فريقي بايرن ميونخ وشتوتغارت.

واستهل الفريق البافاري مشواره في البطولة بفوز عريض بنتيجة 5-1. افتتح دايوت أوباميكانو التسجيل لبايرن، قبل أن يعادل يوشا فاغنومان النتيجة لشتوتغارت في الدقيقة الـ 52. غير أن بايرن حسم المباراة لصالح عبر أهداف مايكل أوليس وفاغنومان بالخطأ في مرماه وألكسندر بافلوفيتش ولويس دياز.

وتُستكمل باقي مباريات الجولة الأولى يومي 29 و30 أغسطس الجاري.