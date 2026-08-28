إقامة مهرجان الرياضات الصيفية في مجمع "سي بريز" السكني الترفيهي

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

نظمت وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية خلال يومي 27 و28 أغسطس الجاري مهرجان الرياضات الصيفية في مجمع "سي بريز" السكني الترفيهي.

وشهد المهرجان حضور وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف الذي تابع العروض النموذجية للمشاركين.

وتضمن المهرجان الذي استمر يومين تقديم عروض استعراضية في 16 نوعاً من الرياضات، من بينها كرة السلة الثلاثية والريغبي وتنس الطاولة والكرة الطائرة والمصارعة والجودو والتايكوندو والكاراتيه والتجديف.

وأتاح المهرجان في منطقته الرياضية المفتوحة الفرصة للمشاركين لاختبار مهاراتهم والتعرف عن قرب على مختلف الألعاب الرياضية.