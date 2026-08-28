انطلاق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم .

وتفتتح الجولة التي تقام على مدار ثلاثة أيام بمباراتي غابالا ضد شاماخي وشفاء ضد إيميشلي.

وسيُدير قمة الجولة بين فريقي زيرة ونفطجي الحكم الدولي إيلتشين مسييف، بينما يتولى روان حمزازاده إدارة مباراة أراز نخجوان مع صباح وفريد حاجييف مباراة سومقاييت أمام قراباغ.