Athènes : l'Alliance européenne des agences de presse élit son nouveau président

Athènes, 26 septembre, AZERTAC

L’Alliance européenne des agences de presse (EANA) tenu son Assemblée générale ordinaire à Athènes, la capitale grecque.

L'événement a réuni les dirigeants et représentants des agences membres, dont l’AZERTAC, représentée par Vugar Aliyev, président du Conseil d'administration de l’agence.

L'Alliance a élu son nouveau président: il s'agit de Stefano de Alessandri, patron de l'agence de presse italienne ANSA . De plus, le directeur général de l'agence grecque ANA-MPA, Aimilios Perdikaris, est devenu le nouveau membre du Conseil d’administration.

En outre, l'agence de presse lettone LETA a été admise à l’EANA par une décision unanime des membres.

L’agence de presse norvégienne NTB a également été mise à l'honneur lors de l'événement, recevant le Prix d’excellence « Maxim Minchev » pour son nouveau projet technologique.

Enfin, l’Assemblée générale a procédé à l'audition des rapports de différents comités.