Bahreïn intercepte 3 missiles et plusieurs drones iraniens
Bakou, 3 juin, AZERTAC
L'armée bahreïnie a annoncé mercredi avoir intercepté et détruit trois missiles et plusieurs drones lors de nouvelles attaques iraniennes, selon l’Agence Xinhua.
La Force de défense du Bahreïn a déclaré sur X que tous ses moyens et unités étaient au plus haut niveau de préparation et de vigilance défensive.
Elle a exhorté tout le monde à faire preuve de prudence, à éviter de s'approcher ou de toucher tout objet suspect provenant des débris de l'attaque iranienne, et à les signaler immédiatement.
Elle a ajouté que l'utilisation délibérée de missiles et de drones pour cibler des biens civils et des propriétés privées constitue une violation flagrante du droit international humanitaire.
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