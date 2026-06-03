Bahreïn intercepte 3 missiles et plusieurs drones iraniens

Bakou, 3 juin, AZERTAC

L'armée bahreïnie a annoncé mercredi avoir intercepté et détruit trois missiles et plusieurs drones lors de nouvelles attaques iraniennes, selon l’Agence Xinhua.

La Force de défense du Bahreïn a déclaré sur X que tous ses moyens et unités étaient au plus haut niveau de préparation et de vigilance défensive.

Elle a exhorté tout le monde à faire preuve de prudence, à éviter de s'approcher ou de toucher tout objet suspect provenant des débris de l'attaque iranienne, et à les signaler immédiatement.

Elle a ajouté que l'utilisation délibérée de missiles et de drones pour cibler des biens civils et des propriétés privées constitue une violation flagrante du droit international humanitaire.