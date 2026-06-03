Bakou accueille une conférence internationale consacrée aux événements d'Amritsar

Bakou, 3 juin, AZERTAC

Mercredi 3 juin, une conférence internationale intitulée « Juin 1984, événements d'Amritsar : répressions transnationales de l'Inde contre les minorités ethniques dans un contexte de génocide » se déroule à Bakou.

Organisée par le Groupe d'initiative de Bakou, la conférence est consacrée à la politique répressive du gouvernement indien à l'encontre des minorités ethniques.

Des représentants de la communauté dalit, victimes de la politique répressive et discriminatoire systématique du gouvernement indien, ont participé pour la première fois à cet événement.

La conférence réunit des représentants de la communauté sikhe du Canada, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Suisse, d'Australie et des États-Unis, ainsi que des responsables des think-tanks, des experts des droits humains et des minorités ethniques, et des victimes directes des politiques répressives, racistes et de persécution du gouvernement indien.