Consultations politiques entre l'Azerbaïdjan et la Slovaquie

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec Marek Eštok, secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque.

L'état actuel des relations bilatérales et multilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Slovaquie, ainsi que leurs perspectives d'avenir ont été discutés au cours de cet entretien. Les parties ont également échangé sur les questions de sécurité régionale. Il a été souligné que le dialogue politique, les visites réciproques et la coopération institutionnelle avaient considérablement contribué au développement des relations bilatérales.

Le même jour, une nouvelle série de consultations politiques s'est tenue entre les ministères des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et de Slovaquie. Ces consultations étaient présidées par le vice-ministre Fariz Rzaïev et par le secrétaire d'État Marek Eštok.

Au cours des consultations, les parties ont exprimé leur satisfaction du développement des relations de partenariat stratégique multiformes entre l'Azerbaïdjan et la Slovaquie.

Le rôle stratégique de l'Azerbaïdjan dans d'importants projets de transport régionaux et internationaux, notamment le Couloir médian, dont il est à l'origine et partenaire actif, a été salué. La coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme, ainsi que l'élargissement du cadre contractuel et juridique, ont également été examinés.

Au cours des consultations, les parties ont également échangé sur la situation actuelle dans la région, le processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les travaux de restauration et de construction à grande échelle et les mesures de déminage menées dans les territoires libérés, ainsi que des questions internationales d'intérêt mutuel.