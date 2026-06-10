Consultations politiques tenues entre l'Azerbaïdjan et la Lituanie

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Une autre série de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et de Lituanie s'est tenue à Vilnius.

Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères, la délégation azerbaïdjanaise était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Fariz Rzayev, et la délégation lituanienne par la vice-ministre des Affaires étrangères, Audra Plepyté.

Au cours de ces consultations, l'état actuel des relations politiques entre l'Azerbaïdjan et la Lituanie a été abordé, et l'importance de visites réciproques régulières à différents niveaux a été soulignée. Les possibilités de développer la coopération dans les domaines commercial, économique, humanitaire, scientifique et éducatif ont également été examinées. Parallèlement, les perspectives de coopération future dans le cadre des projets stratégiques énergétiques et de transport mis en œuvre à l'initiative et avec la participation de l'Azerbaïdjan ont été mises en avant.

Un échange de vues a ensuite eu lieu sur les projets existants visant à élargir le cadre contractuel et juridique.

L'attention a été portée sur la poursuite des relations et des activités communes au sein des organisations internationales, ainsi que sur le soutien mutuel aux candidatures.

Les parties ont également échangé sur la situation actuelle dans la région, le processus de normalisation des relations azerbaïdjano-arméniennes, ainsi que sur les importants travaux de rénovation, de reconstruction et de déminage menés dans les territoires libérés de l’occupation.