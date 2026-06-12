Consultations politiques tenues entre l’Azerbaïdjan et l’Estonie

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Les ministères des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan et d'Estonie ont tenu jeudi à Bakou de nouvelles consultations politiques.

La délégation azerbaïdjanaise était conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Fariz Rzayev, et la délégation estonienne par le vice-ministre des Affaires étrangères, Martin Roger.

Lors de ces consultations, l'état actuel des relations politiques entre l'Azerbaïdjan et l'Estonie a été discuté, et le rôle des visites réciproques et des rencontres tenues au sein des instances internationales pour assurer la continuité du dialogue bilatéral a été particulièrement souligné.

L'ouverture de l'ambassade d'Estonie en Azerbaïdjan a été saluée.

L'état actuel de la coopération dans les domaines économique, humanitaire et éducatif, ainsi que les perspectives de développement, ont été abordés. Des échanges de vues ont également eu lieu concernant les projets stratégiques énergétiques et de transport mis en œuvre à l'initiative et avec la participation active de l'Azerbaïdjan, ainsi que les perspectives de coopération au sein des organisations internationales.

Les parties ont discuté de la situation actuelle dans la région, du travail accompli pour normaliser les relations azerbaïdjano-arméniennes, ainsi que des mesures de rénovation, de reconstruction et de déminage à grande échelle menées dans les territoires libérés de l’occupation.