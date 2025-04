Daniel Noboa réélu président de l'Equateur

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Daniel Noboa, président sortant de l'Equateur, a été réélu pour un autre mandat de quatre ans au second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche, selon les résultats provisoires publiés par le Conseil électoral national (CEN).

M. Noboa, âgé de 37 ans, a remporté 55,92% des voix après le décompte de 92,64% des bulletins de vote, contre 44,08% pour sa rivale de gauche, Luisa Gonzalez.

En félicitant M. Noboa de sa victoire, Diana Atamaint, la présidente du CEN, a indiqué qu'"une tendance irréversible" était marquée dans les résultats du second tour présidentiel, qui "sont des réflexions fidèles de la volonté populaire exprimée dans le vote".

Cette élection a eu lieu dans un environnement de paix, de sécurité et de confiance, avec une participation de 83,76% de plus de 13,7 millions d'électeurs inscrits, a-t-elle ajouté.

Après avoir pris connaissance les résultats, M. Noboa a remercié ses partisans dans un communiqué depuis sa résidence dans la province occidentale de Santa Elena. "Cette victoire est historique, une victoire de plus de dix points, où il n'y a aucun doute sur le vainqueur", a-t-il affirmé.

"L'Equateur est en train de changer. L'Equateur a déjà choisi une voie différente et cette voie aboutira, pour les générations futures, à une vie plus juste (...) et avec le progrès", a ajouté M. Noboa.

Dans un discours prononcé depuis le nord de la capitale Quito, Mme Gonzalez a affirmé ne pas reconnaître la victoire électorale de M. Noboa.

"Nous ne reconnaissons pas les résultats présentés par le CEN. Nous demanderons un recomptage et l'ouverture des bureaux de vote", a-t-elle réclamé. (Xinhua)