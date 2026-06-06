Ebola : l’Afrique mobilise 518 millions de dollars pour stopper l’épidémie

Bakou, 6 juin, AZERTAC

Face à la propagation continue de l’épidémie d’Ebola causée par le virus Bundibugyo, les autorités sanitaires africaines et les Nations Unies ont lancé un vaste plan de riposte visant à renforcer la préparation et la réponse sur l’ensemble du continent, indique l’ONU info.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont annoncé vendredi un plan conjoint de six mois, couvrant la période de juin à novembre 2026, afin de mobiliser 518 millions de dollars pour soutenir les pays africains dans la détection précoce, la prévention et la lutte contre la maladie.

Cette initiative intervient alors que les opérations de riposte s’intensifient en République démocratique du Congo (RDC), épicentre actuel de l’épidémie, et complète les plans nationaux déjà mis en œuvre par les gouvernements de la RDC et de l’Ouganda.

« La seule façon de vaincre cette épidémie est de travailler en étroite collaboration sous la direction des pays touchés, selon un principe simple : un plan, un budget, une équipe », a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De retour d’une récente visite dans la province congolaise de l’Ituri, épicentre de l’épidémie, il a noté que celle-ci « évolue rapidement ». « Nous tentons encore de rattraper notre retard ».

Le plan repose sur une approche baptisée « Une seule réponse », destinée à coordonner les efforts des gouvernements, des partenaires internationaux et des communautés locales.

Les fonds recherchés permettront notamment de renforcer les mécanismes de coordination d’urgence, la surveillance épidémiologique, les capacités de laboratoire, la prévention et le contrôle des infections, les soins cliniques, ainsi que les opérations logistiques.

Selon les deux organisations, l’engagement des communautés sera au cœur de la stratégie. « Sans leur participation, la recherche des contacts devient plus difficile, l’accès à des soins sûrs est retardé et la transmission du virus se poursuit », a souligné le chef de l’OMS.

Selon M. Tedros, le succès dépendra avant tout de la confiance des populations, de l’engagement politique et d’un financement durable. « Aucun pays n’affronte cette menace seul », a-t-il insisté, appelant à une mobilisation rapide pour contenir l’épidémie et prévenir de futures crises sanitaires.

Le Directeur général d’Africa CDC, Jean Kaseya, a également estimé que la rapidité de la réponse sera déterminante. « Ebola se propage vite. L’Afrique doit agir encore plus vite », a-t-il affirmé, appelant à transformer les engagements politiques en actions concrètes sur le terrain.

Le plan met l’accent sur la protection des populations vulnérables, le renforcement de la coopération transfrontalière et l’amélioration des capacités de réaction face à l’apparition de nouveaux cas.

Dix pays jugés prioritaires bénéficient déjà d’un renforcement des mesures de préparation afin de garantir une détection rapide et une intervention immédiate en cas de flambée.

Les responsables sanitaires soulignent que cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement complexe. Aucun vaccin ni traitement homologué n’est actuellement spécifiquement approuvé contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Au-delà de l’urgence actuelle, le plan vise également à renforcer durablement les systèmes de santé africains et à préserver les efforts menés contre d’autres crises sanitaires, notamment le mpox, le choléra et la rougeole.

Africa CDC et l’OMS exhortent enfin les États membres à intensifier les contrôles sanitaires aux frontières et à renforcer la solidarité régionale afin de prévenir une propagation plus large du virus.

S’appuyant sur les enseignements tirés des précédentes épidémies d’Ebola, les deux organisations espèrent ainsi doter le continent de moyens plus solides pour faire face aux futures menaces sanitaires tout en protégeant les vies et les moyens de subsistance des populations.