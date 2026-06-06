France : Bernadette Chirac est décédée à l’âge de 93 ans

Bakou, 6 juin, AZERTAC

Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président français Jacques Chirac et ancienne Première dame de France, est décédée vendredi soir à l’âge de 93 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac à la presse française, indique l’agence de presse Anadolu.

Née Bernadette Chodron de Courcel, elle « s’est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens », a précisé sa fille. Bernadette Chirac avait célébré son 93e anniversaire le 18 mai dernier.

Figure marquante de la vie politique française, elle demeure la seule Première dame de la Ve République à avoir exercé un mandat électif en son nom propre, en tant que conseillère générale de Corrèze, fonction qu’elle a occupée sans interruption de 1979 à 2015.