Ilham Aliyev : Aujourd’hui, les indicateurs économiques de l’Azerbaïdjan sont très positifs

Bakou, 1er juin, AZERTAC

« Aujourd’hui, les indicateurs économiques de l’Azerbaïdjan sont très positifs. Nos notations sont augmentées d’année en année par les principales agences internationales de notation. Nous disposons déjà d’une notation de catégorie investissement. Le taux de pauvreté a été ramené à 5 %, tandis que le taux de chômage se situe à un niveau similaire. Nous sommes parvenus à réduire considérablement la dette extérieure », a fait savoir le président Ilham Aliyev dans son discours lors la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de l’énergie de Bakou.