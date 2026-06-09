Irakli Kobakhidze : Aujourd’hui, la Géorgie a des relations exceptionnelles avec l’Azerbaïdjan
Tbilissi, 9 juin, AZERTAC
« Le gouvernement géorgien fait tout son possible pour approfondir et étendre les relations dans la région. Aujourd’hui, nous avons des relations exceptionnelles avec l’Azerbaïdjan, la Türkiye et l’Arménie dans la politique, l’économie et d’autres domaines », a déclaré le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze.
« Nous avons un partenariat stratégique avec la Chine, ce qui est également important sur le plan économique. Nous entretenons des relations très étroites avec les pays du Moyen-Orient. Nous devons poursuivre cette politique. Nous devons préserver autant que possible la dynamique actuelle », a-t-il ajouté.
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