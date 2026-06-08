Istanbul : Hakan Fidan rencontre Maka Bochorishvili

Istanbul, 8 juin, AZERTAC

La 10e réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères de Türkiye, d'Azerbaïdjan et de Géorgie se tiendra aujourd'hui à Istanbul.

Dans le cadre de cette réunion, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s’est entretenu avec le vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de Géorgie, Maka Bochorishvili.