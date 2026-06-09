L'Allemagne et la France abandonneraient le programme conjoint de chasse SCAF

Bakou, 9 juin, AZERTAC

L'Allemagne et la France ont décidé de suspendre le Système de Combat Aérien du Futur (SCAF), mettant fin au développement conjoint d'un avion de chasse européen, selon les informations du magazine allemand Der Spiegel. Le chancelier Friedrich Merz et le président Emmanuel Macron se sont mis d'accord sur cette décision, ont confirmé les sources.

Le chancelier allemand Friedrich Merz prévoit d'annoncer mercredi, lors de l'inauguration du salon aéronautique de Berlin (ILA), la fin du programme franco-allemand de Système de combat aérien du futur (SCAF), selon des sources concordantes également relayées par le journal La Tribune. Cette décision intervient en dépit de la volonté du président français Emmanuel Macron de poursuivre ce projet, et fait suite aux divergences persistantes sur la gouvernance entre Airbus et le maître d'œuvre, Dassault Aviation, précise le journal.

L'annonce intervient après l'échec des efforts de médiation visant à sauver le programme. Les médiateurs franco-allemands Laurent Collet-Billon et Frank Haun, qui avaient obtenu un délai supplémentaire de dix jours en avril pour rendre leurs conclusions, n'ont pas permis de surmonter les divergences entre les deux nations.

« Je regrette beaucoup les divergences qui se sont exprimées entre les industriels sur ce sujet », a déclaré Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, au quotidien régional Var-matin. « Mais pour des besoins opérationnels, il faut de toute façon que la France et l'Allemagne convergent dans le domaine de l'aviation du futur » a-t-elle précisé.

Le programme était bloqué par un conflit persistant entre Dassault Aviation, représentant les intérêts français, et Airbus, représentant l'Allemagne et l'Espagne, sur le partage du leadership industriel. Le coût du projet est estimé à environ 100 milliards d'euros.

Lancé en 2017 par Emmanuel Macron et l'ancienne chancelière Angela Merkel, puis rejoint par l'Espagne en 2019, le programme visait à développer un système aérien de nouvelle génération destiné à remplacer, à partir de 2040, les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols. (Agence Anadolu)