L'armée iranienne annonce la cessation de ses opérations contre Israël
Bakou, 8 juin, AZERTAC
L'agence de presse iranienne Fars a rapporté que les forces armées du pays avaient suspendu leurs opérations militaires contre Israël.
Selon la même source, l'armée a averti que des frappes plus sévères seraient lancées si Israël poursuivait ses attaques contre le Liban.
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