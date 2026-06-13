L'Azerbaïdjan et la Bulgarie renforcent leur coopération énergétique

Sofia, 13 juin, AZERTAC

La ministre bulgare de l'Énergie, Iva Petrova, a rencontré l’ambassadeur d’Azerbaïdjan dans ce pays, Elmar Mammadov.

Au cours de cette rencontre, ils ont discuté des perspectives de développement de la coopération énergétique entre les deux pays.

Au cours des discussions, il a été souligné que la sécurité énergétique était directement liée à la sécurité économique et nationale. Il a été affirmé que la confiance mutuelle et la volonté politique des pays constituaient le fondement d'un partenariat réussi dans le secteur de l'énergie.

Les parties ont rappelé que cette année marquait le 34e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la Bulgarie. Durant cette période, le secteur de l'énergie est devenu l'un des principaux axes de coopération stratégique entre les deux pays. L'acheminement du gaz azerbaïdjanais vers la Bulgarie via le Corridor gazier Sud et le développement des relations énergétiques ont permis aux deux parties de partager une vision commune de la sécurité énergétique et de la connectivité régionale.

Le projet de corridor d'énergie verte a été également abordé. Il a été rappelé que ce projet s'appuie sur une initiative conjointe du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du président bulgare Roumen Radev, lancée en 2024. Il vise à acheminer l'énergie renouvelable produite dans la région caspienne vers l'Europe et à développer les échanges d'électricité entre les deux régions.

Il convient de noter que le développement de la coopération énergétique entre l'Azerbaïdjan et la Bulgarie revêtait une grande importance non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour le renforcement de la sécurité énergétique de l'Europe et le développement des interconnexions énergétiques interrégionales.