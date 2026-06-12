Bakou, 12 juin, AZERTAC

L'Azerbaïdjan va ouvrir une ambassade au Portugal.

Le projet de loi portant « Création de l’ambassade de la République d'Azerbaïdjan en République portugaise (à Lisbonne) » a été inscrit à l'ordre du jour de la séance parlementaire du 12 juin.

Après débat, le projet de loi a été voté et adopté.