L'Union européenne impose de nouvelles sanctions contre l'Iran

Bakou, 8 juin, AZERTAC

L'Union européenne (UE) a approuvé lundi des sanctions à l'encontre de personnes et d'entités iraniennes soupçonnées de perturber le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

Mme Kallas a fait cette annonce lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion informelle des ministres de la Défense de l'UE à Chypre.

Elle a indiqué que la liberté de navigation faisait face à une pression croissante à l'échelle mondiale, en particulier dans le détroit d'Ormuz, où les actions de l'Iran et l'activité de drones présentent prétendument des risques pour la navigation commerciale. Les ministres de l'UE ont jugé de telles actions inacceptables, a-t-elle ajouté.

Selon Mme Kallas, cette décision marque la première fois que l'UE active son nouveau régime de sanctions visant à préserver la liberté de navigation. Elle a déclaré que l'UE n'hésiterait pas à recourir à nouveau à ce mécanisme si nécessaire.

Mme Kallas a également fait savoir que la mission navale de l'UE Aspides apportait une "contribution cruciale" à la protection du transport maritime commercial en mer Rouge, où les navires continuent de faire face aux menaces du groupe houthi au Yémen.

Elle a en outre proposé que, dès que les conditions le permettront, Aspides puisse contribuer à des efforts plus larges de coopération en matière de sécurité maritime dans le détroit d'Ormuz, y compris à des initiatives menées par la France et le Royaume-Uni.

Les discussions sur cette proposition se poursuivront, a indiqué Mme Kallas. (Agence Xinhua)