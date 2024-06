La chaîne Euronews diffuse une interview avec le président Ilham Aliyev VIDEO

Bakou, 22 juin, AZERTAC

La chaîne de télévision Euronews a diffusé le 21 juin un reportage consacré à la 29ème édition du Salon international du pétrole et du gaz de la Caspienne (Caspian Oil & Gas) et la 12ème édition du Salon international de l’énergie et de l’énergie verte de la Caspienne (Caspian Power), organisées dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou au Centre d’exposition de Bakou.

Le reportage contient également une interview avec le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

L’AZERTAC présente l’interview dans son intégralité.

La journaliste: Monsieur le Président, c'est génial de vous voir comme toujours, et vous avez fait une très grande annonce aujourd'hui avec Masdar et Son Excellence Sultan Ahmed al-Jaber. Pouvez-vous nous donner un peu plus d’informations sur vos projets ?

Le président Ilham Aliyev: Oui, c’est vraiment un événement remarquable, qui démontre en fait notre agenda vert, et que l’Azerbaïdjan est attractif non seulement pour ceux qui investissent dans les combustibles fossiles, mais aussi pour ceux qui investissent dans les énergies renouvelables. Masdar est notre partenaire stratégique dans l’énergie renouvelable. En octobre dernier, nous avons déjà inauguré la première centrale solaire de 230 mégawatts, et nous avons aujourd’hui procédé à la cérémonie de lancement de trois centrales solaires et éolienne d'une capacité totale d’un gigawatt. Et ce n’est que le début. Car nous prévoyons de mettre en œuvre tous les contrats et protocoles d’accord, ce qui signifie près de dix gigawatts à moyen terme et de cinq gigawatts d’ici 2030. Tel est notre objectif. Nous avons le potentiel. Vous pouvez voir le soleil, l’ambition et le vent. Il y a un bon climat d’investissement. Cela démontre vraiment comment un pays, qui a acquis de la richesse à partir des combustibles fossiles, canalise maintenant cette richesse vers l’énergie renouvelable. En tant que pays hôte de la COP29, c’est aussi notre obligation de faire partie des pionniers de la transition verte.

La journaliste: Quels sont les défis lorsque vous avez un secteur énergétique traditionnel et que vous effectuez cette transition vers la nouvelle énergie verte et renouvelable ?

Le président Ilham Aliyev: Eh bien, en fait, comme toute nouvelle entreprise, c’est plein d’incertitudes. Mais nous avons de grands partenaires. Masdar, comme je l’ai dit, est un partenaire stratégique, mais nous avons également ACWA Power, bp parmi nos investisseurs et bien d’autres entreprises de différents pays qui prévoient de travailler avec nous. Dans le secteur du pétrole et du gaz, nous connaissons tout de « A » à « Z ». Ici, nous ne faisons que commencer. Par conséquent, les défis pourraient concerner le réseau énergétique national, car nous devons le renforcer pour pouvoir absorber autant que nous pouvons offrir aux investisseurs. Un autre défi concerne les lignes de transmission, car nous devons travailler activement avec nos voisins, puisque l’Azerbaïdjan lui-même n’aura pas besoin d’autant d’énergie renouvelable que nous prévoyons de produire. Donc, notre objectif est l’exportation et également d’avoir une approche très sophistiquée pour utiliser les énergies renouvelables afin de produire au maximum de l’électricité et d’économiser le gaz naturel, en l’envoyant à ceux qui en ont besoin maintenant, surtout en Europe. Il y a donc beaucoup de choses à aborder. Celles qui dépendent uniquement de notre agenda interne, je n’ai aucun doute qu'elles seront pleinement réalisées. Celles qui nécessitent un partenariat international, nous devons bien sûr travailler dessus avec nos partenaires.

La journaliste: Plus de 300 représentants de plus de 37 pays sont présents à la Semaine de l’énergie de Bakou. Cela montre bien l’engagement des autres entreprises et explique pourquoi cette conférence est un leader mondial dans le secteur de l’énergie, n’est-ce pas ?

Le président Ilham Aliyev: Je le pense. En fait, cet événement a lieu il y a déjà 30 ans. Le premier a été organisé en 1994. Quant au deuxième, si vous regardez la géographie des pays ou le nombre d’entreprises, vous verrez le nombre croissant de participants. Peu d’événements énergétiques ont l’honneur de recevoir un message du président des États-Unis. Et cela a été le cas au fil des années de cet événement et cela démontre en fait sa nature unique et sa capacité. Donc, tout cela fait de cet événement, à mon avis, la plateforme la plus avancée et la plus inclusive pour aborder différentes questions. Le premier était le Salon du pétrole et du gaz de la Caspienne. Lorsque nous avons commencé à produire du gaz, elle est devenue le Salon et la Conférence du pétrole et du gaz de la Caspienne. Puis, après que nous avons commencé à travailler sur les énergies renouvelables, elle est devenue la Semaine de l’énergie de Bakou, qui englobe différents segments. Ainsi, dans un seul pays, dans une période relativement courte, vous pouvez voir une histoire de succès dans chaque domaine – pétrole, gaz naturel et maintenant énergie verte.

La journaliste: Et cette année, vous l’avez déclarée par une ordonnance spéciale Année de solidarité en faveur d’un monde vert, n’est-ce pas ?

Le président Ilham Aliyev: Oui, exactement. Et c’est l’un de nos principaux objectifs en tant que pays hôte, créer l'unité et la solidarité et instaurer une atmosphère aussi positive à la COP et par la suite, alors que nous continuerons en tant que président, afin que les pays et les entreprises puissent travailler ensemble avec plaisir et mettre de côté leurs revendications, se concentrer sur l’agenda principal et sur la manière de sauver la planète.

La journaliste: Monsieur le Président, comme toujours, c’est un plaisir de vous voir. Merci beaucoup.

Le président Ilham Aliyev: Je vous en prie. Merci.