La coopération azerbaïdjano-roumaine en matière de transport évaluée

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Samir Mammadov, s’est entretenu avec le conseiller présidentiel pour la Sécurité nationale de la Roumanie, Marius-Gabriel Lazurca.

La coopération entre les deux pays dans les domaines des corridors de transport internationaux et du transport de transit et la numérisation ont été discutés lors de cette rencontre.

Le vice-ministre Samir Mammadov a fourni des informations sur les travaux en cours pour développer le Couloir médian et créer le corridor de Zenguezour.