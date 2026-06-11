La date du début du mois de Muharram annoncée

Bakou, 11 juin, AZERTAC

La Direction des musulmans du Caucase a annoncé la date du début du mois de Muharram.

Le 1er jour du mois sacré de Muharram 1447, représentant le début de la nouvelle année hégirienne, correspondra au mardi 16 juin.

En conséquence, le jour d’Achoura, correspondant au dixième jour du mois de Muharram de l’année hégirienne, sera observé le jeudi 25 juin 2026.