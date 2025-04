Bakou, 22 avril, AZERTAC

La France envisage d'augmenter ses effectifs militaires à La Réunion, département français de l'océan Indien, de 1 600 à 1 800 hommes, a annoncé le président français Emmanuel Macron, mardi.

Macron s'exprimait depuis La Réunion, où il est arrivé mardi, dans le cadre d'une tournée qu'il avait entamée lundi à Mayotte et qui le mènera à Madagascar, puis aux Comores.

"Depuis 2018, la France s'est dotée d'une stratégie indopacifique qui a été européennisée", a affirmé Macron dans une déclaration aux médias locaux, relayée sur le compte "X" de l'Elysée.

"Nous avons mis beaucoup de moyens militaires et diplomatiques ces dernières années, et ça va encore se renforcer, puisque par exemple dans la loi de programmation militaire qui est en train de se décliner, nous allons ici à La Réunion augmenter d'environ 200 le nombre de militaires qui sont présents pour l'océan Indien (...)", a-t-il expliqué.

"Nous somme basés ici et passerons de 1 600 à 1 800", a détaillé le président français.

"C'est une présence stratégique qui est majeure dans la zone indopacifique (...) avec les meilleurs équipements maritimes, aériens et terrestres et avec des missions très régulières", a ajouté le Président.

Evoquant son déplacement à Madagascar, dans le cadre de sa tournée en océan Indien, Macron a exprimé son intention de "défendre la place de la France dans ces territoires, dans les exercices conjoints et dans la coopération régionale qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, éducative, climatique ou économique".

Pour rappel, la France dispose de nombreux territoires dits d'"Outre-mer", entre autres, dans l'océan Indien et dans le Pacifique.

Dans la région indopacifique, quelque 7 000 militaires sont "répartis en permanence en trois forces de souveraineté basées à La Réunion et à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi que deux forces de présence stationnées à Djibouti et aux Émirats arabes unis", selon une publication du ministère des Armées. (Anadolu)