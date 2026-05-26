La session de printemps du Milli Medjlis prend fin

Bakou, 26 mai, AZERTAC

« Le Milli Medjlis azerbaïdjanais a tenu 15 séances lors de sa session de printemps 2026 et a adopté 57 lois et 19 décisions », a fait savoir la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, lors de la séance parlementaire du 26 mai.

Elle a déclaré que le Milli Medjlis avait pleinement exercé les pouvoirs que lui confère la Constitution.