Bakou, 13 juin, AZERTAC

La Türkiye a extradé 90 suspects recherchés, dont 42 faisant l’objet de notices rouges d’Interpol et 48 recherchés au niveau national, a annoncé samedi le ministère de l’Intérieur.

Le ministère a indiqué que les suspects avaient été localisés et remis aux autorités grâce à des efforts coordonnés impliquant la Direction générale de la sûreté, le ministère de la Justice ainsi que les unités spécialisées dans la lutte contre le crime organisé, les stupéfiants, la cybercriminalité, les atteintes à l’ordre public et le terrorisme.

Les extraditions comprennent 58 suspects en provenance de Géorgie, 12 d’Allemagne, trois chacun de Bulgarie et de Grèce, deux chacun des Pays-Bas et de la République turque de Chypre du Nord, ainsi qu’un suspect respectivement d’Autriche, du Bélarus, du Royaume-Uni, d’Italie, du Kirghizistan, de Macédoine du Nord, de Moldavie, de Thaïlande, d’Ukraine et du Japon.

Les suspects étaient recherchés pour des accusations comprenant l’escroquerie, l’appartenance à des organisations criminelles, des infractions liées aux stupéfiants, la falsification de documents, l’homicide volontaire et les abus sexuels sur mineur. (Agence Anadolu)